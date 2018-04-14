ترامب يقرر توجيه ضربات دقيقة فى سوريا بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا

ترامب يقرر توجيه ضربات دقيقة فى سوريا بالتنسيق مع بريطانيا وفرنساالسبت، 14 أبريل 2018 03:07 ص
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
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قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ، أنه أمر بتوجيه ضربات دقيقة مرتبطة باستخدام أسلحة كيماوية فى سوريا، فيما حذر ترامب إيران وروسيا على خلفية صلاتهما بالنظام السورى، مؤكدا أن العملية العسكرية الجارية فى سوريا تتم بمشاركة فرنسا وبريطانيا .
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