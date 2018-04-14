ترامب يقرر توجيه ضربات دقيقة فى سوريا بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا







رويترز

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ، أنه أمر بتوجيه ضربات دقيقة مرتبطة باستخدام أسلحة كيماوية فى سوريا، فيما حذر ترامب إيران وروسيا على خلفية صلاتهما بالنظام السورى، مؤكدا أن العملية العسكرية الجارية فى سوريا تتم بمشاركة فرنسا وبريطانيا .