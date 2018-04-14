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بعد الضربة الثلاثية.. هاشتاجات دعم سوريا تتصدر تويتر ومغردون "شعب لا يقهر"

السبت، 14 أبريل 2018 04:46 م
بعد الضربة الثلاثية.. هاشتاجات دعم سوريا تتصدر تويتر ومغردون "شعب لا يقهر" العدوان على سوريا


كتبت – شرويت ماهر
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دشن رواد موقع التغريدات القصرية "تويتر" هاشتاجات "سوريا"، و"العدوان الثلاثى" والتى تصدرت قائمة الأكثر تداولا، وذلك تضامنا مع الشعب السورى بعد أن تعرضت لهجوم وضربات عسكرية أمريكية بريطانية فرنسية.

 

حرص مغردو "تويتر" من خلال الهاشتاجات على مؤازرة الشعب السورى، والتعبير عن غضبهم الشديد إزاء الضربات العسكرية على سوريا حيث كتب محمد أسامة :"ولادها هما اللى بيدفعوا الثمن، حسبى الله ونعم الوكيل، لكى الله يا سوريا".

 

وكتب مغرد آخر باسم فاعل خير، عبر هاشتاج "العدوان الثلاثى": "إن أى شعب يتعرض لعدوان من ثلاث دول عالمية وعلى رأسها أمريكا، ويخرج للاحتفال بعد ساعات من الضربة هو شعب جبار لا يقهر".

 

 

 

التعليقات
التعليقات

 

وتابع سامح عسكر :"جمل ما فى هذا العدوان على سوريا، أنه أعا للأذهان ذكريات العدوان الثلاثى على مصر عام 56 ووحد معظم الشعوب المختلفة حول نظام الاسد، لأول مرة يستعمل الإعلام الروسى لفظ يوحى بجرائم الغرب ضد مصر، ولأل مرة تعلن وزارة الدفاع اروسية أنها تفكر فى تزويد سوريا بنظام 300s للدفاع الجوى".

التغريدات
التغريدات

 

وأضاف خالد عثمان عبر الهاشتاج :"العدوان الثلاثى كان الغرض منه إختبار الدفاعات السورية، روسيا نجحت بإمتياز فى رصد إحداثيات الصورايخ المعتدية والجيش السورى قاتل بشرف".

تغريدات رواد تويتر
تغريدات رواد تويتر

 

وتابع عبد الله محمد قائلا :"لطفك يا لله من كل ثقل لا يحتمل".

على مدار 90 دقيقة وفى تمام الساعة الثالثة فجرا، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده تنفذ عملية عسكرية بالمشاركة مع بريطانيا وفرنسا، على أهداف تابعة للحكومة السورية ردا على مزاعم - نفتها السلطات السورية- استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما بغوطة دمشق الأسبوع الماضى.

 


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