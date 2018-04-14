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بريطانيا: الضربات كان لها تأثير كبير على قدرات سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 09:00 ص
بريطانيا: الضربات كان لها تأثير كبير على قدرات سوريا قصف سوريا


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قال وزير الدفاع البريطانى جافين وليامسون لإذاعة إل.بى.سى إن الضربات الصاروخية على سوريا، اليوم السبت، كأن لها تأثير كبير على ما يمكن أن تفعله حكومة الرئيس بشار الأسد فى المستقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان الغرب الآن فى حرب باردة مع روسيا قال وليامسون إن العلاقات مع موسكو عند مستوى منخفض لكنه يطلب من الكرملين ممارسة نفوذه على الأسد لإنهاء الحرب الأهلية السورية.


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