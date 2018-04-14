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برلمانى روسى: موسكو ستدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول ضرب سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 09:00 ص
برلمانى روسى: موسكو ستدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول ضرب سوريا مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية


موسكو(أ ش أ)
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قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الروسى فلاديمير دجبابروف، إن موسكو سوف تطالب بعقد اجتماع عاجل داخل مجلس الأمن الدولى لمناقشة الضربات الغربية المشتركة ضد سوريا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، عن دجبابروف قوله "نحن الآن نقيم ما حدث، وأعتقد بأن روسيا ستطالب بالطبع بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر اليوم، ضربات عسكرية ضد أهداف فى سوريا على خلفية مزاعم بقيام دمشق بشن هجوم كيميائى فى مدينة دوما.

كما أعلن رئيس اللجنة الدولية فى مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساشيف، أن الرد الروسى على العدوان الثلاثى على سوريا يجب أن يكون قانونياً وليس عسكرياً.

وقال كوساشيف للصحفيين اليوم السبت "إن الرد على هذا العدوان طالما لم يقترب من منشآتنا العسكرية فى سوريا، يتعين ألا يكون عسكريا بل قانونيا".

وأضاف "أن هذا بالتأكيد يعنى عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن الدولى"، متوقعا أن تبادر السلطات السورية بدعوة مجلس الأمن الدولى للانعقاد، وأجد أن هذه الدعوة ستدعمها روسيا بشكل حاسم.

 


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