المسمارى: المشير حفتر يتلقى العلاج فى فرنسا







(أ ف ب)

يتلقى الرجل القوى فى شرق ليبيا المشير خليفة حفتر العلاج حاليا فى أحد مستشفيات باريس، كما أعلن متحدث باسمه، اليوم السبت، مؤكدا تقارير إعلامية.

وقال العميد احمد المسمارى انه "خلال برنامج يتضمن زيارة عدة دول، شعر المشير حفتر انه مريض وانتقل الى مستشفى فى باريس لاجراء فحوصات طبية عادية" دون مزيد من التفاصيل حول صحة المشير او تاريخ دخوله المستشفى.

وكتب فى موقع تويتر أن حفتر (75 عاما) "سيعود الى ليبيا فى غضون أيام قليلة لمواصلة الحرب ضد الارهاب".

وتنتشر معلومات متضاربة منذ بداية الأسبوع حول الحالة الصحية للمشير حفتر الذى قالت وسائل اعلام ليبية انه اصيب بسكتة دماغية أو أزمة قلبية.

وكان المسمارى ومسؤولون آخرون قد نفوا اول الامر دخول حفتر المستشفى ،وقال المتحدث الثلاثاء ان "كل الاخبار عن صحة المشير خاطئة فهو يتمتع بصحة ممتازة".

ولم يظهر المشير علنا هذا الاسبوع ولم تنشر اى صور له ما أدى الى انتشار الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعى، كما أعلنت وسائل إعلام ليبية وأجنبية الجمعة عن وفاة المشير رغم النفى المتكرر للمتحدث باسمه وأقاربه.

من جهته، نفى مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ضمنا هذه المعلومات قائلا أنه ناقش الجمعة مع المشير "الوضع العام فى ليبيا واخر التطورات السياسية فى هذا البلد" وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا على موقع تويتر.

من جهته، قال أحد أقارب حفتر لوكالة فرانس برس مشترطا عدم ذكر اسمه ان المشير "على ما يرام سيعود الى ليبيا فى نهاية هذا الاسبوع"، وليبيا غارقة فى أزمة سياسية غير مسبوقة فى ظل انعدام الأمن بشكل مزمن.

وتواجه حكومة الوفاق الوطنى التى يعترف بها المجتمع الدولي، ومقرها طرابلس، حكومة موازية تمارس السلطة فى شرق البلاد بدعم من المشير حفتر.

والمشير قائد "الجيش الوطنى الليبي" العدو اللدود للاسلاميين فى ليبيا، ويتهمه خصومه بانه يرغب فى اقامة نظام عسكرى جديد فى ليبيا.

يذكر ان "الجيش الوطنى الليبى" تمكن العام 2017 من الحاق الهزيمة بالجماعات الجهادية التى استولت على بنغازى عام 2014، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.