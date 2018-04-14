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خالد صلاح
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المئات من عرب إسرائيل يتظاهرون أمام قنصلية أمريكا تنديدا بضربات سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 11:50 م
المئات من عرب إسرائيل يتظاهرون أمام قنصلية أمريكا تنديدا بضربات سوريا مظاهرات فلسطينية للتضامن مع سوريا


أ ف ب
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تظاهر المئات من عرب إسرائيل، السبت، فى حيفا بشمال إسرائيل ضد الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية التى استهدفت مواقع عدة مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورى، وبدأت التظاهرة أمام القنصلية الأمريكية فى حيفا، بحسب ما قالت مراسلة وكالة فرانس برس.

ولوح المشاركون بأعلام سوريا وأطلقوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة، كما دعا المحتجون إلى وحدة سوريا الغارقة فى حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 350 ألف شخص منذ العام 2011.

وكان من بين المشاركين النائب عايدة توما سليمان، من القائمة الموحدة، بالإضافة إلى العديد من الزعماء الدينيين من المناطق العربية فى شمال إسرائيل، وتضم القائمة الموحدة أحزابًا عربية إسرائيلية فى البرلمان، وتشغل 13 مقعدًا فى الكنيست، ويقدر عدد العرب فى إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطينى بقوا فى أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويشكلون 17.5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا فى مجالى الوظائف والإسكان.

 


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بشار الأسد

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