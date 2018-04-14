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السبت، 14 أبريل 2018 07:10 م
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القوات المسلحة توزع هدايا على 500 طفل بشمال سيناء

السبت، 14 أبريل 2018 03:33 م
القوات المسلحة توزع هدايا على 500 طفل بشمال سيناء توزع هدايا على أطفال شمال سيناء


شمال سيناء - محمد حسين
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وزعت القوات المسلحة اليوم، هدايا منوعة على 500 طفل يتيم وأسرهم، جاء ذلك  ضمن احتفالات شمال سيناء بيوم اليتيم الذى أقيم فى قاعة احتفالات المدينة الشبابية بالعريش بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وشاركت قيادات عسكرية رفيعة المستوى فى الاحتفال وقدمت الهدايا للأطفال المشاركين .

وقدم إيهاب بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء وعادل رستم ممثل الجمعيات الأهلية بشمال سيناء الشكر للقوات المسلحة على هذه اللفتة الانسانية .

 

 


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