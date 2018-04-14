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الضابط المصاب فى مداهمة وكر مخدرات بأسوان يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

السبت، 14 أبريل 2018 01:22 م
الضابط المصاب فى مداهمة وكر مخدرات بأسوان يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء مستشفى أسوان الجامعى


أسوان ندى سليم
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أكد مصدر أمنى بمديرية أمن أسوان،  اليوم السبت، على أن ضابط الشرطة الذى أصيب خلال تبادل إطلاق النار، الذى وقع عصر أمس الجمعة، مع عدد من تجار المخدرات، قد تماثل للشفاء داخل مستشفى أسوان الجامعى،  وغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

 

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"،  أن الضابط عبد الرحمن جابر معوض، قد أصيب بجروح سطحية بالرقبة، إثر شظايا من سلاح نارى، خلال التعامل مع عدد من تجار المخدرات بقرية فطيرة بكوم أمبو، موضحًا أن الضابط توجه إلى النيابة للإدلاء بأقواله فى تفاصيل الواقعة، بعد فتح التحقيق فى الحادث واستجواب المتهم الوحيد الذى تم ضبطه بعد فرار 5 من تجار المخدرات.

 

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، كردون أمنى حول موقع الحادث، ونشرت عدد من المجموعات القتالية بمداخل ومخارج المركز لمحاصرة الجناة الهاربين، يأتى ذلك بعد أن استشهد نقيب شرطة عصر أمس الجمعة، خلال مداهمة أمنية مع عدد من تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط أحدهم وفرار 5 متهمين.


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