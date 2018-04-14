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الرياض: الضربات على سوريا جاءت ردا على "جرائم" النظام

السبت، 14 أبريل 2018 11:48 ص
الرياض: الضربات على سوريا جاءت ردا على "جرائم" النظام العدوان على سوريا


(أ ف ب)
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أعتبرت الرياض، اليوم السبت، أن الضربات على سوريا جاءت ردا على "جرائم" النظام.

,دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، القمة العربية لاتخاذ موقف واضح تجاه التطورات الأخيرة في سوريا.

من جانبها اعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها من التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.


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