الرئيس العراقى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

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توجه الرئيس العراقى فؤاد معصوم، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية الـ29، والتى من المقرر أن تنطلق غدا الأحد.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، مشيرة إلى أن القمة يشارك فيها قادة وزعماء ومسئولون يمثلون 21 دولة عربية من أعضاء جامعة الدول العربية الـ22، بينما تغيب سوريا عن الحضور، حيث لا تزال عضويتها معلّقة منذ نحو 7 سنوات.