الرئيس العراقى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

الرئيس العراقى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربيةالسبت، 14 أبريل 2018 04:32 م
الرئيس العراقى فؤاد معصوم
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توجه الرئيس العراقى فؤاد معصوم، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية الـ29، والتى من المقرر أن تنطلق غدا الأحد.
ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، مشيرة إلى أن القمة يشارك فيها قادة وزعماء ومسئولون يمثلون 21 دولة عربية من أعضاء جامعة الدول العربية الـ22، بينما تغيب سوريا عن الحضور، حيث لا تزال عضويتها معلّقة منذ نحو 7 سنوات.
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