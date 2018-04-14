الرئيس السودانى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى أعمال القمة العربية

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توجه الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية التى تنطلق، غدًا الأحد، على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات.

ويضم الوفد المرافق للرئيس البشير كلا من الدكتور إبراهيم غندور وزير الخارجية، والفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع، والدكتور محمد عثمان الركابى وزير المالية، وحاتم حسن بخيت وزير الدولة مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من الموضوعات يتصدرها الأمن القومى العربى، وموضوع القدس، والصراع العربى الإسرائيلى، والتطورات فى المنطقة العربية وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية فى السودان ودعم جزر القمر والصومال، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات فضلا عن بقية البنود الدائمة على أجندة القمة العربية، وتبحث القمة كذلك تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، وتقرير رئاسة القمة عن نشاطات هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.