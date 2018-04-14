الرئيس التونسى يتوجه للسعودية للمشاركة بالقمة العربية







كتبت آمال رسلان

غادر رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى، صباح اليوم السبت متوجها إلى السعودية للمشاركة فى الدورة التاسعة والعشرين (29) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التى ستنعقد بالظهران غدا الأحد بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويُلقى رئيس الدولة التونسى، بهذه المناسبة، كلمة تتضمن بالخصوص مواقف تونس من أهمّ القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة فى ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربى المشترك ودعوتها لتعزيز قيم التّضامن والتآزر بين الدول العربية لانتشال المنطقة من أزماتها وتحصينها إزاء ما يتهدّدها من مخاطر التصدّع والإرهاب والعنف، كما يلتقى على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية.

ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ثمانية عشر (18) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى ومستجدات الأوضاع فى كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب والعلاقات الإيرانية العربية وتطوير العمل العربى المشترك فى جانبه الاقتصادى والاجتماعى.