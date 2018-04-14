video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يتوجه للسعودية للمشاركة بالقمة العربية

السبت، 14 أبريل 2018 12:55 م
الرئيس التونسى يتوجه للسعودية للمشاركة بالقمة العربية الرئيس التونسى خلال مغادرته للسعودية


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

غادر رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى، صباح اليوم السبت متوجها إلى السعودية للمشاركة فى الدورة التاسعة والعشرين (29) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التى ستنعقد بالظهران غدا الأحد بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 

ويُلقى رئيس الدولة التونسى، بهذه المناسبة، كلمة تتضمن بالخصوص مواقف تونس من أهمّ القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة فى ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربى المشترك ودعوتها لتعزيز قيم التّضامن والتآزر بين الدول العربية لانتشال المنطقة من أزماتها وتحصينها إزاء ما يتهدّدها من مخاطر التصدّع والإرهاب والعنف، كما يلتقى على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية.

 

ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ثمانية عشر (18) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى ومستجدات الأوضاع فى كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب والعلاقات الإيرانية العربية وتطوير العمل العربى المشترك فى جانبه الاقتصادى والاجتماعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير الكويت يتوجه غدا إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

الرئيس السيسى يغادر إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية بالدمام

مصادر: انعقاد القمة العربية بالدمام لمشاركة الوفود الرئاسية فى متابعة تمرين عسكرى سعودى بالمنطقة الشرقية.. وزراء الخارجية يؤكدون رفض قرار ترامب حول القدس.. ويطالبون تركيا بسحب قواتها من العراق دون قيد أو شرط

ننشر جدول أعمال القمة العربية بالدمام بالمملكة العربية السعودية

تونس

القمة العربية

الباجى قايد السبسى

السعودية




لا تفوتك
الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

فيديو.. القيادة العامة للجيش السورى: العدوان الثلاثى استهدف العاصمة وعدة مدن بـ110 صواريخ.. والجيش يدافع عن الكرامة والسيادة.. ومصدر بخارجية دمشق: تزامن الهجوم مع وصول بعثة "تحقيق الكيماوى" يكشف ألاعيب الغرب

فيديو.. القيادة العامة للجيش السورى: العدوان الثلاثى استهدف العاصمة وعدة مدن بـ110 صواريخ.. والجيش يدافع عن الكرامة والسيادة.. ومصدر بخارجية دمشق: تزامن الهجوم مع وصول بعثة "تحقيق الكيماوى" يكشف ألاعيب الغرب

القوات المسلحة تعلن اكتشاف معسكر تدريب للعناصر الإرهابية يضم ميادين موانع ورماية وقاعة محاضرات وملاجئ تحت الأرض.. البيان 19للعملية سيناء: القضاء على 27تكفيريا وتدمير 30عبوة ناسفة.. واكتشاف نفق برفح بطول 1400متر

القوات المسلحة تعلن اكتشاف معسكر تدريب للعناصر الإرهابية يضم ميادين موانع ورماية وقاعة محاضرات وملاجئ تحت الأرض.. البيان 19للعملية سيناء: القضاء على 27تكفيريا وتدمير 30عبوة ناسفة.. واكتشاف نفق برفح بطول 1400متر

ابتسمى وخليكى فريش.. لو عروسة اعرفى اتيكيت الدخول لقاعة الزفاف

ابتسمى وخليكى فريش.. لو عروسة اعرفى اتيكيت الدخول لقاعة الزفاف

6 ملايين جنيه تكاليف "سيستم فيديو" للحكام فى الموسم المقبل

6 ملايين جنيه تكاليف "سيستم فيديو" للحكام فى الموسم المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة