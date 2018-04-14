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الرئيس الإيرانى: العداون الثلاثى على سوريا انتهاك للأعراف الدولية

السبت، 14 أبريل 2018 12:06 م
الرئيس الإيرانى: العداون الثلاثى على سوريا انتهاك للأعراف الدولية الرئيس الإيرانى حسن روحانى


كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أكد الرئيس الإيرانى، اليوم السبت، أن العدوان الثلاثى الأمريكى البريطانى الفرنسى على سوريا، هو انتهاك لكل الأعراف الدولية، مضيفا أن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية لم تتعظا من دروس الماضى، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

 

وفى كلمة له وصف روحانى عدوان الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سوريا بأنه يتعارض مع الأعراف الدولية، قائلا "بينما يتم تكليف فريق من قبل الأمم المتحدة، لدراسة اتهام استخدام السلاح الكيمياوى فى سوريا تشن بعض الدول وبذرائع واهية عدوانا على بلد مستقل يحظى بحكومة وشعب واع وحضارة عريقة".

 

وأوضح الرئيس الإيرانى أن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا، لم تتعظ من أحداث الـ17 سنة الأخيرة فى المنطقة، لافتا إلى أن اعتداءات أمريكا فى أفغانستان والعراق وليبيا لم تؤدى إلا إلى القتل والدمار.


ورأى روحانى أن هدف الاعتداءات، هو تبرير تواجد الأمريكيين فى المنطقة، مضيفا: أنهم مستائون من هزيمة عملائهم الإرهابيين فى الغوطة الشرقية، لذلك يشنون هكذا عدوان.

 


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