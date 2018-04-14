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الدفاع الألمانية: يجب فعل كل شىء الآن لإحياء العملية السياسية فى سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 12:29 م
الدفاع الألمانية: يجب فعل كل شىء الآن لإحياء العملية السياسية فى سوريا العدوان الثلاثى على سوريا


رويترز
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أيدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، اليوم السبت، الضربات الجوية الغربية على سوريا قائلة إنها مبررة فى ضوء ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام لكنها دعت لإحياء عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية السورية.

وقالت فون دير ليين للصحفيين فى مدينة هانوفر بشمال ألمانيا "يجب فعل كل شيء الآن لإحياء العملية السياسية لمحادثات جنيف وإنهاء معاناة الشعب السوري".

 


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