الدبابات الإسرائيلية تتحرك باتجاه مرتفعات الجولان السورية -صور







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تحركت بعض الدبابات الإسرائيلية ميركافا إم كيه -4 اليوم السبت، إلى مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا.

ويأتى التحرك من جانب من الدبابات الإسرائيلية بعد شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدوان ثلاثى ضد الحكومة السورية، ردا على هجمات الأسلحة الكيميائية المزعومة التى وصفها ترامب جرائم الحرب.

وأكد الجيش الروسى، أن الضربات التى شنّتها الولايات المتحدة وحليفتاها لم تتسبب بوقوع "أية ضحية" بين المدنيين والعسكريين.

وصرّح الجنرال سيرجى رودسكوى "بحسب المعلومات الأولية، ليس هناك أية ضحية فى صفوف المدنيين أو الجيش الروسى".



قاعدة عسكرية إسرائيلية فى الجولان



الحدود بين إسرائيل وسوريا



جانب من علامات الحدود



تحرك الدبابات الإسرائيلية