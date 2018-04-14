video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدبابات الإسرائيلية تتحرك باتجاه مرتفعات الجولان السورية -صور

السبت، 14 أبريل 2018 11:15 ص
الدبابات الإسرائيلية تتحرك باتجاه مرتفعات الجولان السورية -صور العدوان الثلاثى على سوريا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

تحركت بعض الدبابات الإسرائيلية ميركافا إم كيه -4 اليوم السبت، إلى مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا.

ويأتى التحرك من جانب من الدبابات الإسرائيلية بعد شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدوان ثلاثى ضد الحكومة السورية، ردا على هجمات الأسلحة الكيميائية المزعومة التى وصفها ترامب جرائم الحرب.

وأكد الجيش الروسى، أن الضربات التى شنّتها الولايات المتحدة وحليفتاها لم تتسبب بوقوع "أية ضحية" بين المدنيين والعسكريين.

وصرّح الجنرال سيرجى رودسكوى "بحسب المعلومات الأولية، ليس هناك أية ضحية فى صفوف المدنيين أو الجيش الروسى".

قاعدة عسكرية إسرائيلية فى الجولان
قاعدة عسكرية إسرائيلية فى الجولان

 

الحدود بين إسرائيل وسوريا
الحدود بين إسرائيل وسوريا

 

جانب من علامات الحدود
جانب من علامات الحدود

 

تحرك الدبابات الإسرائيلية
تحرك الدبابات الإسرائيلية

 

جانب من تحرك الدبابات السورية
جانب من تحرك الدبابات السورية

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الفرنسية: أهداف الضربات فى سوريا تحققت وكل الطائرات عادت

الجار الله عن قصف سوريا: الضربة الثلاثية هدفها حفظ ماء وجه ترامب بعد التهديد

سوريا

سوريا الان

العدوان الثلاثى على سوريا

ضرب سوريا

العدوان على سوريا

قصف سوريا

الحرب على سوريا

بشار الاسد

ترامب

روسيا




لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة