الخارجية الفرنسية: أهداف الضربات فى سوريا تحققت وكل الطائرات عادت







رويترز

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم السبت، ان أهداف الضربات فى سوريا تحققت وكل الطائرات الفرنسية عادت.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، فى وقت سابق اليوم، أن الجيش الفرنسى أطلق 12 صاروخا على سوريا، وأضافت "لا نعتقد أنه تم اعتراض أي من صواريخنا".

من جانبها قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى اليوم السبت، إن بلادها لا تسعى للمواجهة مع الروس وترفض اى منطقة للتصعيد العسكرى على خلفية الأزمة السورية و انه لذلك حرصت فرنسا وحلفاؤها على ابلاغ الروس قبل بدء العملية العسكرية فى سوريا .