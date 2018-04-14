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الخارجية العراقية تدعو القمة العربية لاتخاذ موقف واضح تجاه سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 11:23 ص
الخارجية العراقية تدعو القمة العربية لاتخاذ موقف واضح تجاه سوريا سوريا


رويترز
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نقل التلفزيون العراقى عن بيان لوزارة الخارجية قوله إن العراق دعا، اليوم السبت، الزعماء العرب "لاتخاذ موقف واضح" تجاه التطورات الأخيرة فى سوريا خلال القمة العربية المزمعة فى السعودية غدا الأحد. 

من جانبها اعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها من التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها رفضها القاطع لاستخدام أية أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مطالبةً بإجراء تحقيق دولى شفاف فى هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية.


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