الخارجية الصينية: أى عمل عسكرى يتجاوز مجلس الأمن يعد انتهاكا للقانون الدولى







رويترز

قالت الدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، القمة العربية لاتخاذ موقف واضح تجاه التطورات الأخيرة في سوريا.

من من جانبها اعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها من التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.خارجية الصينية، اليوم السبت، ردا على سؤال عن الهجوم على سوريا ان أى عمل عسكري يتجاوز مجلس الأمن يعد انتهاكا للقانون الدولى.