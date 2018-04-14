الخارجية السورية تندد بـ"العدوان البربرى الغاشم" على أراضيها بعد الضربات الغربية

جانب من العنف ضد سوريا







دمشق (أ ف ب)

نددت سوريا بـ"العدوان البربرى الغاشم" على أراضيها بعد الضربات التى وجهتها واشنطن وباريس ولندن ضد مراكز ومقرات عسكرية، فجر السبت، رداً على هجوم كيميائى مفترض فى مدينة دوما اتُهمت دمشق بتنفيذه.

وأوردت وزارة الخارجية السورية فى بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "سانا"، ان "توقيت العدوان الذى يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا.. يهدف أساساً الى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها فى محاولة لعدم فضح اكاذيبهم وفبركاتهم".