الخارجية الروسية: سوريا تعرضت لهجوم فى وقت كان أمامها فرصة للسلام

الخارجية الروسية: سوريا تعرضت لهجوم فى وقت كان أمامها فرصة للسلامالسبت، 14 أبريل 2018 06:25 ص
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
إضافة تعليق
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن سوريا، تعرضت لهجوم فى الوقت الذى كان لديها فيه فرصة لتحقيق السلام، وذلك بعد ساعات فقط من قصف القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية دمشق بضربات جوية ردا على هجوم مزعوم بالغاز السام الأسبوع الماضي.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية على فيسبوك "فى البداية (الربيع العربي) اختبر الشعب السورى ثم بعد ذلك الدولة الإسلامية والآن الصواريخ الأمريكية الذكية. هوجمت عاصمة حكومة ذات سيادة تحاول منذ سنوات أن تعيش فى مواجهة عدوان إرهابي.
"لابد وأنكم غير أسوياء كى تهاجموا العاصمة السورية فى اللحظة التى كانت أمامها فيها فرصة لتحقيق مستقبل يسوده السلام".
إضافة تعليق
التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء
فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة