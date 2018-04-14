الخارجية الروسية: سوريا تعرضت لهجوم فى وقت كان أمامها فرصة للسلام







موسكو (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن سوريا، تعرضت لهجوم فى الوقت الذى كان لديها فيه فرصة لتحقيق السلام، وذلك بعد ساعات فقط من قصف القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية دمشق بضربات جوية ردا على هجوم مزعوم بالغاز السام الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية على فيسبوك "فى البداية (الربيع العربي) اختبر الشعب السورى ثم بعد ذلك الدولة الإسلامية والآن الصواريخ الأمريكية الذكية. هوجمت عاصمة حكومة ذات سيادة تحاول منذ سنوات أن تعيش فى مواجهة عدوان إرهابي.

"لابد وأنكم غير أسوياء كى تهاجموا العاصمة السورية فى اللحظة التى كانت أمامها فيها فرصة لتحقيق مستقبل يسوده السلام".