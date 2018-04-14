video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 07:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الروسية: سوريا تعرضت لهجوم فى وقت كان أمامها فرصة للسلام

السبت، 14 أبريل 2018 06:25 ص
الخارجية الروسية: سوريا تعرضت لهجوم فى وقت كان أمامها فرصة للسلام ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية


موسكو (رويترز)
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن سوريا، تعرضت لهجوم فى الوقت الذى كان لديها فيه فرصة لتحقيق السلام، وذلك بعد ساعات فقط من قصف القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية دمشق بضربات جوية ردا على هجوم مزعوم بالغاز السام الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية على فيسبوك "فى البداية (الربيع العربي) اختبر الشعب السورى ثم بعد ذلك الدولة الإسلامية والآن الصواريخ الأمريكية الذكية. هوجمت عاصمة حكومة ذات سيادة تحاول منذ سنوات أن تعيش فى مواجهة عدوان إرهابي.

"لابد وأنكم غير أسوياء كى تهاجموا العاصمة السورية فى اللحظة التى كانت أمامها فيها فرصة لتحقيق مستقبل يسوده السلام".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الروسى: الضربات أجهضت الفرصة المناسبة لتحقيق السلام فى سوريا

عضو بالكونجرس الأمريكى: لم يتم الحصول على موافقتنا لشن الضربات على سوريا

أمين عام الناتو يعلن تأييده للضربة العسكرية ضد سوريا

ننشر صور وفيديوهات الضربة الأمريكية على سوريا

ميراج وتورنادو و قاذفات بى-1 طائرات شاركت فى ضرب سوريا

الخارجية الروسية

روسيا

أخبار سوريا

هجوم

فرصة للسلام




لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة