الخارجية الروسية: الغرب ضرب سوريا اعتمادا على بيانات وسائل الإعلام

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، أن الغرب ضرب روسيا اعتمادا على معلومات نشرت عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف، قوله، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تحدث علناً عن وجود حقائق دامغة تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما، ولكن حين طالبه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالإفصاح عنها أخبره أن الأمر سرى ولا يمكنه تقديم هذه الحقائق.

وعلى صعيد متصل، أشار وزير الخارجية الروسى إلى أن خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية لا يزالون مستعدين للتوجه إلى مكان الهجوم المزعوم فى منطقة دوما السورية، وقال لافروف، "إنه من الواضح للجميع أن ذلك حدث قبل يوم واحد من موعد توجه خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية المقرر إلى مكان الحادث حيث وصلوا إلى بيروت للتأكد من وجود أو غياب أدلة على استخدام هذه الأسلحة".