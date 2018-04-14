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الجيش الروسى يؤكد عدم وقوع أية ضحية فى الضربات الغربية على سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 10:24 ص
الجيش الروسى يؤكد عدم وقوع أية ضحية فى الضربات الغربية على سوريا العدوان على سوريا


(أ ف ب)رويترز
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أكد الجيش الروسى، اليوم السبت، عدم وقوع أية ضحية فى الضربات الغربية على سوريا.

من جانبها أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى بعد الضربات التى شنّتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على نظام دمشق فى سوريا.

وقال الكرملين فى بيان أن "روسيا دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن للبحث فى الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها".

وأدان الكرملين السبت "بأقصى درجات الحزم" الضربات التى شنّتها الولايات المتحدة وحليفتاها فرنسا وبريطانيا على منشآت للنظام السورى، ردّا على هجوم كيميائى مفترض على مدينة دوما، قرب دمشق.


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