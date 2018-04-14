video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجار الله عن قصف سوريا: الضربة الثلاثية هدفها حفظ ماء وجه ترامب بعد التهديد

السبت، 14 أبريل 2018 11:03 ص
الجار الله عن قصف سوريا: الضربة الثلاثية هدفها حفظ ماء وجه ترامب بعد التهديد أحمد الجار الله


كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

أكد الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، على أن الضربة الثلاثية التى وقعت فجر اليوم على سوريا هى لحفظ ماء الوجه بعد التهديد والوعيد من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وكتب الجار الله عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية ضربة حبايب أمريكية روسية، وضربة حفظ ماء الوجه بعد التهديد والوعيد، والحل عودة أهل سوريا وترك البلاد لأهلها وخروج الإيرانيين والروس وحزب الله وتركيا والمليشيات ذات الألوان المتعدده".

 

وتابع رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، قائلا: "الطائرات والصواريخ مرت من فوق صواريخ حزب الله الإيرانية ومع ذالك لم تعترضها وين لغة التهديد والوعيد، وصواريخ إيران مقابرها البتريوك السعودى، حيث تدمر فى فضاء الرياض وجيزان، وين صواريخك ياحزب الشيطان".

 

على مدار 90 دقيقة وفى تمام الساعة الثالثة فجرا، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده تنفذ عملية عسكرية بالمشاركة مع بريطانيا وفرنسا، على أهداف تابعة للحكومة السورية ردا على مزاعم - نفتها السلطات السورية- استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما بغوطة دمشق الأسبوع الماضى.

 

30421482_1865969386768388_442669649_n (1)
 
30421482_1865969386768388_442669649_n

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجار الله: ترابط اقتصادى قوى بين مصر والإمارات والسعودية سيعلن عنه قريبا

أحمد الجار الله: صواريخ أمريكا لن تفيد سوريا بل ستزيدها خرابا

أحمد الجار الله

تويتر

سوريا

ضرب سوريا

الضربة الثلاثية

أمريكا




لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة