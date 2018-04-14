الجار الله عن قصف سوريا: الضربة الثلاثية هدفها حفظ ماء وجه ترامب بعد التهديد







كتبت – شرويت ماهر

أكد الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، على أن الضربة الثلاثية التى وقعت فجر اليوم على سوريا هى لحفظ ماء الوجه بعد التهديد والوعيد من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكتب الجار الله عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية ضربة حبايب أمريكية روسية، وضربة حفظ ماء الوجه بعد التهديد والوعيد، والحل عودة أهل سوريا وترك البلاد لأهلها وخروج الإيرانيين والروس وحزب الله وتركيا والمليشيات ذات الألوان المتعدده".

وتابع رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، قائلا: "الطائرات والصواريخ مرت من فوق صواريخ حزب الله الإيرانية ومع ذالك لم تعترضها وين لغة التهديد والوعيد، وصواريخ إيران مقابرها البتريوك السعودى، حيث تدمر فى فضاء الرياض وجيزان، وين صواريخك ياحزب الشيطان".

على مدار 90 دقيقة وفى تمام الساعة الثالثة فجرا، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده تنفذ عملية عسكرية بالمشاركة مع بريطانيا وفرنسا، على أهداف تابعة للحكومة السورية ردا على مزاعم - نفتها السلطات السورية- استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما بغوطة دمشق الأسبوع الماضى.