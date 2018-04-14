الاحتلال الإسرائيلى يحتجز المشاركين فى مؤتمر بيت المقدس ويخضعهم للتحقيق







رام الله (أ ش أ)

احتجزت السلطات الإسرائيلية فى مطار اللد صباح اليوم السبت، مجموعة من الوفود المشاركة فى مؤتمر بيت المقدس الدولى التاسع الذى انعقد فى مدينة رام الله على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن ريناتا فايزوفا من جمهورية كازاخستان قولها : "إنها تعرضت لجلسات تحقيق استمرت لساعات شملت عدة تساؤلات حول سبب مشاركتها في المؤتمر ومعاملة قاسية ومستفزة".

وذكرت فايزوفا وهى رئيسة دائرة العلاقات الدولية فى جامعة القانون والعلوم الإنسانية في كازاخستان أنها تواصلت مع سلطات بلادها حول المعاملة السيئة التى تعرضت لها من قبل شرطة الاحتلال، وطالبت باتخاذ إجراء حازم حول عدم احترام إسرائيل لرعايا هذه الدول لا سيما وأنها تحمل جواز سفر روسيا ودخلت إلى فلسطين بالطرق الرسمية والقانونية".

وأضافت : أن سلطات المطار تتعمد الإساءة لكل المشاركين فى المؤتمر بغض النظر عن الجنسيات والدول التى جاءوا منها ولا تقيم وزنا للقانون الدولى والعلاقات بين الدول وتتعامل معهم كأعداء وتسعى لمعاقبتهم كي لا يعودوا إلى فلسطين مرة أخرى.

ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى كانت قد أعادت يوم الثلاثاء الماضى وفود أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم ومنعتهم من الدخول إلى دولة فلسطين للمشاركة في فعاليات مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع الذي عقد تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين".