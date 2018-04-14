الأردن: الحل السياسى هو المخرج الوحيد للأزمة السورية

الأردن: الحل السياسى هو المخرج الوحيد للأزمة السوريةالسبت، 14 أبريل 2018 12:51 م
الملك عبد الله ملك الأردن
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قال الأردن، اليوم السبت، إن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لضمان استقرار سوريا ووحدة أراضيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومنى فى بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية "استمرار العنف يؤدى إلى مزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذى ضحيته الشعب السورى".
ولم يشر البيان إلى الضربات الجوية التى شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم على سوريا.
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