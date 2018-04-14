video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى جنوب غزة.. وجيش الاحتلال: ليس لدينا علم

السبت، 14 أبريل 2018 02:50 م
استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى جنوب غزة.. وجيش الاحتلال: ليس لدينا علم قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة استشهاد 4 شهداء فى قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلى شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بغزة لم يتم التعرف على هوية الشهداء حتى اللحظة.. وأن الطواقم الطبية لا زالت تعمل فى مكان الاستهداف.

وقال القدرة، أن اثنين من المواطنين وصلا أشلاء إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح، وإن جثمانى شهيدين آخرين وصلا إلى المستشفى ليرتفع عدد الشهداء جراء القصف إلى أربعة.

وقال شهود عيان أن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين كانوا يستقلون عربة صغيرة "توكتوك" لنقل الإطارات المطاطية "الكاوتشوك" إلى الحدود الشرقية برفح لإشعالها خلال فعاليات مسيرات العودة الكبرى القادمة.

من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى،ردا على قصف قوات الاحتلال شرق رفح، ليس لدينا علم بانفجار فى غزة أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل فى انفجار بجنوب قطاع غزة

استشهاد 4 فلسطينيين

غزه

قوات الاحتلال

رفح

قصف مدفعى




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة