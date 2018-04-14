استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى جنوب غزة.. وجيش الاحتلال: ليس لدينا علم







غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة استشهاد 4 شهداء فى قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلى شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بغزة لم يتم التعرف على هوية الشهداء حتى اللحظة.. وأن الطواقم الطبية لا زالت تعمل فى مكان الاستهداف.

وقال القدرة، أن اثنين من المواطنين وصلا أشلاء إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح، وإن جثمانى شهيدين آخرين وصلا إلى المستشفى ليرتفع عدد الشهداء جراء القصف إلى أربعة.

وقال شهود عيان أن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين كانوا يستقلون عربة صغيرة "توكتوك" لنقل الإطارات المطاطية "الكاوتشوك" إلى الحدود الشرقية برفح لإشعالها خلال فعاليات مسيرات العودة الكبرى القادمة.

من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى،ردا على قصف قوات الاحتلال شرق رفح، ليس لدينا علم بانفجار فى غزة أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين.