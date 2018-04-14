استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل فى انفجار بجنوب قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل فى انفجار بجنوب قطاع غزةالسبت، 14 أبريل 2018 02:16 م
غزة - أرشيفية
إضافة تعليق
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين على الأقل استشهدوا، اليوم السبت، فى انفجار بجنوب قطاع غزة، كان مسعفون بمكان الانفجار قالوا إن ثلاثة أشخاص قتلوا لكن المسؤولين أكدوا سقوط قتيلين فقط، وقال سكان إن الانفجار نجم عن هجوم إسرائيلى. ولم يصدر تعليق بعد عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى.
وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم ، إبعاد 7 مصلين مقدسيين بينهم طفل عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، إذ اعتقلتهم عقب مشاركتهم بصلاة الجمعة أمس وخروجهم من المسجد الأقصى المبارك.
ومن ناحية أخرى، فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلى الحربية، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل منطقتى السودانية والوحدة شمال قطاع غزة، والنصيرات وسط القطاع.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين
البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة