video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل فى انفجار بجنوب قطاع غزة

السبت، 14 أبريل 2018 02:16 م
استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل فى انفجار بجنوب قطاع غزة غزة - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين على الأقل استشهدوا، اليوم السبت، فى انفجار بجنوب قطاع غزة، كان مسعفون بمكان الانفجار قالوا إن ثلاثة أشخاص قتلوا لكن المسؤولين أكدوا سقوط قتيلين فقط، وقال سكان إن الانفجار نجم عن هجوم إسرائيلى. ولم يصدر تعليق بعد عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم ، إبعاد 7 مصلين مقدسيين بينهم طفل عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، إذ اعتقلتهم عقب مشاركتهم بصلاة الجمعة أمس وخروجهم من المسجد الأقصى المبارك.

ومن ناحية أخرى، فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلى الحربية، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل منطقتى السودانية والوحدة شمال قطاع غزة، والنصيرات وسط القطاع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الفلسطينيون يشاركون بجمعة الأعلام فى قطاع غزة

الفلسطينيون يشاركون بجمعة الأعلام فى قطاع غزة

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 701 شخصا برصاص قوات الاحتلال فى غزة

مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الدعوة لاجتماع الأسبوع المقبل لبحث أوضاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يبعد 7 مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

اخبار عربيه

قطاع غزه

فلسطين

اسرائيل

انفجار بقطاع غزه




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة