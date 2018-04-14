استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل فى انفجار بجنوب قطاع غزة







رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين على الأقل استشهدوا، اليوم السبت، فى انفجار بجنوب قطاع غزة، كان مسعفون بمكان الانفجار قالوا إن ثلاثة أشخاص قتلوا لكن المسؤولين أكدوا سقوط قتيلين فقط، وقال سكان إن الانفجار نجم عن هجوم إسرائيلى. ولم يصدر تعليق بعد عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم ، إبعاد 7 مصلين مقدسيين بينهم طفل عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، إذ اعتقلتهم عقب مشاركتهم بصلاة الجمعة أمس وخروجهم من المسجد الأقصى المبارك.

ومن ناحية أخرى، فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلى الحربية، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل منطقتى السودانية والوحدة شمال قطاع غزة، والنصيرات وسط القطاع.