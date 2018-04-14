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إيران وكوبا وبيلاروسيا يدينوا العدوان الثلاثى على سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 09:59 ص
إيران وكوبا وبيلاروسيا يدينوا العدوان الثلاثى على سوريا العدوان الثلاثى على سوريا


طهران ـ مينسك (أ ش أ)
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذى شنته أمريكا وبريطانيا وفرنسا على عدد من المواقع بسوريا.

وحذرت الخارجية الإيرانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) اليوم السبت من "التداعيات الإقليمية والعالمية لهذه الهجمات".

ودعت طهران المؤسسات والمنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات والتحرك ضد السلوك الفوضوى الدولى فى العالم.

ومن جانبها، أدانت كوبا ما وصفته بالعدوان الثلاثى الأمريكى البريطانى الفرنسى ضد سوريا، فجر اليوم، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت وزارة الخارجية الكوبية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية - أن هذا الإجراء يعد انتهاكا سافرا لمبادىء القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ولدولة ذات سيادة، محذرة من أن هذا الهجوم يؤدى إلى تفاقم الأزمة فى سوريا وإلى تداعيات خطيرة فى المنطقة بأكملها.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم السبت، الضربات العسكرية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف فى سوريا، مؤكدة أن الوضع يتحول فى الواقع إلى صراع مسلح بين الدول.

وذكرت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أن جمهورية بيلاروسيا تدين بشدة الهجمات التى تعرضت لها أراضى الجمهورية العربية السورية فى 14 أبريل، وهكذا يتحول الوضع فى سوريا فعليا إلى صراع مسلح بين الدول مشحون بمزيد من التصعيد غير المنضبط الذى يتجاوز المنطقة".

 

 


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