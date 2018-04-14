أمير الكويت يتوجه غدا إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية







الكويت (أ ش أ)

يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الأحد، إلى السعودية، لترؤس وفد الكويت المشارك فى اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية، والتى ستعقد بالمنطقة الشرقية بالسعودية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد توجه إلى الرياض يوم الخميس الماضى؛ حيث ترأس وفد الكويت المشارك فى اجتماع وزراء خارجية الدول العربية التحضيرى للدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية.

يذكر أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، قد انطلقت الثلاثاء الماضى على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.