video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يتوجه غدا إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

السبت، 14 أبريل 2018 11:39 ص
أمير الكويت يتوجه غدا إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح


الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الأحد، إلى السعودية، لترؤس وفد الكويت المشارك فى اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية، والتى ستعقد بالمنطقة الشرقية بالسعودية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد توجه إلى الرياض يوم الخميس الماضى؛ حيث ترأس وفد الكويت المشارك فى اجتماع وزراء خارجية الدول العربية التحضيرى للدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية.

يذكر أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، قد انطلقت الثلاثاء الماضى على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بث مشترك بين إذاعة الرياض وصوت العرب لتغطية القمة العربية بالدمام

الرئيس السيسى يغادر إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية بالدمام

خارجية العراق تدعو القمة العربية باتخاذ موقف واضح ضد العدوان على سوريا

الخارجية العراقية تدعو القمة العربية لاتخاذ موقف واضح تجاه سوريا

امير الكويت

القمه العربيه

الكويت

اعمال القمه العربيه

السعوديه




لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة