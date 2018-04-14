أردوغان يرحب بالهجوم الغربى على سوريا







رويترز

أشاد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالضربات الجوية التى وجهتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا قائلا إن العملية بعثت برسالة إلى الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال لمؤيدى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى اجتماع باسطنبول "وجهت العملية الأمريكية البريطانية الفرنسية المشتركة اليوم السبت رسالة للنظام السورى مفادها أن المذابح لن تمر دون رد"، وأضاف "كان يجب الدفاع عن الشعب السورى البريء منذ فترة طويلة".