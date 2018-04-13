730 عضوا يدلون بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للبيطرين ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

انطلقت صباح اليوم الجمعة إنتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطرين ببورسعيد لاختيار 3 أعضاء تحت السن من بين 24 مرشحا و3 آخرين فوق السن من بين 22 مرشحا و3 مرشحين بمنطقة شرق الدلتا لاختيار عضوين.

وقال الدكتور على محمد أبو عمر نقيب الأطباء البيطرين فرع بورسعيد ومدير عام المحاجر البييطرية شرق الدلتا خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع " بأن إنتخابات التجديد النصفى بدأت منذ التاسعة صباح تحت إشراف المستشار أحمد إبراهيم محمد حيث يدلى 730 عضوا من الجمعية العمومية أصواتهم لإختيار من يمثلهم على مستوى شرق الدلتا على أن يغلق باب التصويت الساعة السادسة مساء اليوم.

وأضاف أبوعمر أن من أبرز المرشحين فوق السن على مستوى شرق الدلتا كل من د. شفيق وهب الله من " المنيا" عوض أحمد عوض من" الدقهلية" وصفوت مبارك وعبد العزيز الجوهرى وسيد عبيد من "الشرقية" وجمال مراد من "الإسكندرية" والبدرى ضيف عضو مجلس النواب.

وتابع أن من أبرز المرشحين لخوض إنتخابات التجديد النصفى أقل من 15 سنة كل من دكتوره مروه عصام من "الدقهلية " والدكتورمحمد القرش مساعد الوزير" القاهرة" وفيق غطاس من" قنا " والحسينى محمد وفاطمة ورد من " القاهرة".