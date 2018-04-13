وصول وسفر 2643 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 448 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 815 راكب و56 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و4 سيارة ، بينما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 296 راكب و104 شاحنة بضائع و10 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال خمس سفن وهى محبة ، الرياض ، مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 559 راكب و115 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و36 سيارة ، وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، الرياض ، الحرية2 وعلى متنهم 227 راكب و53 شاحنة بضائع و 13 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 746 راكب منهم 32 معتمر وتداول 102 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنهم 238 راكب و3 براد و9 تريلا و1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى أيلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 276 راكب و24 براد و15 تريلا و3 سيارة و1 باص جيت ، فيما غادرت ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 232 راكب منهم 32 معتمر و1 باص عمرة و39 براد و12 تريلا .