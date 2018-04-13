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وزير الخارجية العراقى: الضربة المحتملة ضد سوريا ستمثل خسارة كبيرة

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:04 م
وزير الخارجية العراقى: الضربة المحتملة ضد سوريا ستمثل خسارة كبيرة وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى


أ ش أ
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أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، أن الضربة الجوية المحتملة ضد سوريا إذا وُجهت ستمثل خسارة كبيرة للجميع، مشيرا إلى أن الشعب السورى هو الذى سيدفع الثمن.

وقال الجعفرى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - "إن العراق يستثمر انعقاد القمة العربية سواء على مستوى الرؤساء أو على مستوى وزراء الخارجية لإيصال صوته خصوصا أن هناك إرهاصات حادة، وتحديات كبيرة".


وأضاف الجعفرى، أن العراق حقق انتصارات ممتازة كان آخرها الانتصار على داعش، لافتا فى الوقت ذاته إلى عدم وجود أى تنسيق بين العراق وتركيا لشن عملية عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني.

 

 

 

 


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