هولندا: لا نبحث المشاركة فى عمل عسكرى سورى







رويترز

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته اليوم الجمعة، إن بلاده لا تبحث المشاركة فى عمل عسكرى محتمل فى سوريا رغم احتمال استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية محظورة.