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هولندا: لا نبحث المشاركة فى عمل عسكرى سورى

الجمعة، 13 أبريل 2018 02:27 م
هولندا: لا نبحث المشاركة فى عمل عسكرى سورى سوريا - أرشيفية


رويترز
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قال رئيس وزراء هولندا مارك روته اليوم الجمعة، إن بلاده لا تبحث المشاركة فى عمل عسكرى محتمل فى سوريا رغم احتمال استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية محظورة.

وذكر روته "نتفهم مسألة رد الفعل المحتمل لكن في الوقت الحالي مشاركة هولندا ليست مطروحة على الطاولة".

 

 


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