video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نيويورك تايمز: البنتاجون يدعو لمزيد من الحذر بشأن الضربة المحتملة ضد سوريا

الجمعة، 13 أبريل 2018 09:52 ص
نيويورك تايمز: البنتاجون يدعو لمزيد من الحذر بشأن الضربة المحتملة ضد سوريا وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس


أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، يسعى إلى إبطاء هجوم وشيك محتمل على سوريا، مما يعكس مخاوف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من أن حملة قصف سوريا قد تتحول إلى نزاع أوسع نطاقا بين روسيا وإيران وبين الغرب.

ونقلت الصحيفة الأمريكية - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - عن مسئولين فى البيت الأبيض، إن ماتيس سعى إلى الحصول على المزيد من الأدلة حول دور الرئيس السورى بشار الأسد فى الهجوم الكيماوى الذى وقع فى دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق الأسبوع الماضى لكى يتأكد العالم من أن التحرك العسكرى ضرورى.

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن ماتيس، أثار علنا، أمس، التحذير عندما أبلغ لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب بأن الرد الانتقامى يجب أن يكون متوازنا أمام خطر حرب أوسع، قائلا "إننا نحاول وقف قتل الأشخاص الأبرياء، غير أنه على المستوى الاستراتيجى، كيف لنا أن نفعل ذلك دون خروج التصعيد عن السيطرة".

وعقب ساعات من تحذير "ماتيس"، فى البيت الأبيض من الضربات الجوية، أنهى كبار مستشارى الرئيس الأمريكى ترامب اجتماعاتهم، الليلة الماضية، دون اتخاذ قرار بشأن الهجوم، وفقا لما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وبالرغم من الحذر، توقع اثنان من المسئولين فى وزارة الدفاع أنه من الصعب التراجع عن الضربات الجوية العقابية، التى هدد بها الرئيس الأمريكى ترامب، أمس الأول (الأربعاء) فى تغريدة على موقع "تويتر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف قرأت إيران التهديدات الأمريكية لضرب سوريا؟.. قبل ساعات من ضربة محتملة الحرس الثورى يهدد بالثأر لقتلاه فى حمص.. ومستشار المرشد الأعلى يجدد دعم طهران للأسد.. وتقارير: مظاهرات الداخل تدعو بالنأى بالنفس عن دمشق

ترامب والبنتاجون وبينهما سوريا.. الرئيس الأمريكى: الضربة على دمشق قد تكون قريبا جدا.. ووزارة الدفاع: لم نتخذ قرار التدخل عسكريا حتى الآن ..ومحللون: مواقف كبار المسئولين الأمريكيين من الأزمة السورية ليست متطابقة

روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الجمعة بشأن سوريا

بريطانيا تواصل العمل مع الأمريكان والفرنسيين للرد على هجوم سوريا الكيماوى

ترامب ينهى اجتماعه بفريق الأمن القومى دون التوصل لقرار بشأن سوريا

الرئيس التشيكى: لا أعتقد نشوب صراع عسكرى بين روسيا وأمريكا بسبب سوريا

"تيريزا ماى" و"ترامب" يعملان على صياغة رد دولى ضد سوريا

حيدر العبادى: نحن مع أى جهد سياسى لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى سوريا

سالفينى: لا لعمل أحادى ضد سوريا مع الالتزام بالولاء للحلفاء الأطلسيين

اخبار عربية

البنتاجون

الحرب فى سوريا

الغوطة الشرقية

وزارة الدفاع الامريكية

قصف سوريا

دوما السورية

وزير الدفاع الامريكى

دونالد ترامب

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

تنظيم الحمدين الإرهابى يطلب مرتزقة من دول أفريقية للعمل بالأجهزة الأمنية

تنظيم الحمدين الإرهابى يطلب مرتزقة من دول أفريقية للعمل بالأجهزة الأمنية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ

الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ

حرب تكسير العظام داخل "الشرق" الإخوانية.. مفصولون من الفضائية يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور.. ويتوعدون بفضحه أمام ممولى القناة التمويل.. ومعتز مطر يشرف على مذابح العاملين بضوء أخضر من قادة الجماعة الإرهابية

حرب تكسير العظام داخل "الشرق" الإخوانية.. مفصولون من الفضائية يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور.. ويتوعدون بفضحه أمام ممولى القناة التمويل.. ومعتز مطر يشرف على مذابح العاملين بضوء أخضر من قادة الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة