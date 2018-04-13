ندوة بزراعة البحيرة لتحميل محصول السمسم على القطن







البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة "إدارة الإرشاد الزراعى" بإشراف الدكتور طلعت حجاج وكيل الوزارة، ندوة عن تحميل محصول السمسم على القطن بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولى ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية لمرشدى المراكز والمزارعين المشاركين فى الحملة.

وأكد المهندس ناجى السيد مدير الإرشاد أنه سيتم اختيار 6 حقول إرشادية للتكثيف المحصولى بثلاث مراكز بالمحافظة بالإضافة إلى حقلين منفردين لمحصول القطن.

وأشار الدكتور حسن خليل قسم بحوث التكثيف المحصولى عن أهمية التكثيف المحصولى وزيادة العائد من وحدة المساحة وأنواع التحميل وأمثلة ونماذج لتحميل المحاصيل والمعاملات الخاصة لتحميل السمسم على القطن.

حضر الندوة الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة والدكتور حسن خليل تكثيف محصولى والدكتور محمد عبد الفتاح أبو اليزيد معهد بحوث القطن والدكتور خميس مراد والمهندس على النعناعى مدير عام القطن والألياف بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والدكتور ناجح عبد المنعم مندوب مجلس القطن والألياف بالبحيرة والمهندس محمد سلامة أخصائى تكثيف المحافظة وأخصائى قطن المحافظة والمرشدين والمزارعين المشاركين بالحملة هذا الموسم.