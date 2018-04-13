مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: الرئيس السورى استخدم الكيماوى بشكل منظم

مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: الرئيس السورى استخدم الكيماوى بشكل منظمالجمعة، 13 أبريل 2018 05:04 م
نرانسوا ديلاتير مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة
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قال نرانسوا ديلاتير، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس السورى بشار الأسد استخدم السلاح الكيماوى بشكل منظم، وتابع:"لدينا معلومات تؤكد استخدام دمشق للسلاح الكيماوى".
وأضاف "ديلاتر"، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن استخدام الأسلحة الكيماوية يهدد السلم والأمن الدوليين.
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