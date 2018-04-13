مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: الرئيس السورى استخدم الكيماوى بشكل منظم







أيمن رمضان

قال نرانسوا ديلاتير، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس السورى بشار الأسد استخدم السلاح الكيماوى بشكل منظم، وتابع:"لدينا معلومات تؤكد استخدام دمشق للسلاح الكيماوى".

وأضاف "ديلاتر"، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن استخدام الأسلحة الكيماوية يهدد السلم والأمن الدوليين.