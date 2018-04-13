مصرع عامل فى حادث اصطدام دراجته النارية بحائط فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

لقى عامل مصرعة إثر اصطدام دراجته النارية بحائط أثناء سيرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام " ا .ع. ع " 23 سنه، عامل ومقيم قرية برهيم دائرة المركز مصاباً بإشتباه نزيف داخلى بالصدر وإشتباه ما بعد الارتجاج، وتوفى عقب وصوله إدعاء حادث مرورى.

بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه "رمضان" 33 سنة سائق، ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء استقلال شقيقه دراجته النارية وسيره بمحل إقامته إختلت أداة القيادة بيده وإصطدم بحائط وسقط أرضا وحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1716 إدارى مركز منوف لسنة 2018م بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.



