video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع عامل فى حادث اصطدام دراجته النارية بحائط فى المنوفية

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:52 م
مصرع عامل فى حادث اصطدام دراجته النارية بحائط فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

لقى عامل مصرعة إثر اصطدام دراجته النارية بحائط أثناء سيرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "  ا .ع. ع " 23 سنه، عامل ومقيم قرية برهيم دائرة المركز مصاباً بإشتباه نزيف داخلى بالصدر وإشتباه ما بعد الارتجاج، وتوفى عقب وصوله إدعاء حادث مرورى.

بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه "رمضان" 33 سنة سائق، ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء استقلال شقيقه دراجته النارية وسيره بمحل إقامته إختلت أداة القيادة بيده وإصطدم بحائط وسقط أرضا وحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية  أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1716 إدارى مركز منوف لسنة 2018م بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العناية الإلهية تنقذ طالب بعد سقوطة من قطار بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

حادث

منوف




لا تفوتك
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة