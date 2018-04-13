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مستوطنون يشعلون النيران بمسجد فى نابلس

الجمعة، 13 أبريل 2018 08:10 ص
مستوطنون يشعلون النيران بمسجد فى نابلس حريق مسجد _ صورة أرشيفية


رام الله أ ش أ
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أضرم مستوطنون إسرائيليون النار فجر اليوم الجمعة، بمسجد فى قرية عقربا شرق نابلس شمال الضفة الغربية بعد أن ألقوا مواد سريعة الاشتعال وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مستوطنين اقتحموا بلدة عقربا وحاولوا إحراق مسجد الشيخ سعادة أبو شاهر، لكن الأهالى وصلوا فى الوقت المناسب قبل أن تلتهم النيران أجزاء كبيرة من المسجد، وقال شهود عيان إن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية على جدرانه تدعو للانتقام من العرب.

 


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مسجد فى نابلس

فلسطين




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