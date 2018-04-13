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مركز إسرائيلى: سلطات الاحتلال تتعمد الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية

الجمعة، 13 أبريل 2018 05:11 ص
مركز إسرائيلى: سلطات الاحتلال تتعمد الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية عنف الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين _ صورة أرشيفية


أ ش أ
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أكد مركز الدفاع عن حرية التنقل "چيشاه - مسلك"، أن إسرائيل تتعمد الفصل بين طرفى الأراضى الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ، وذلك بهدف جعل قطاع غزة كيانا منفصلا ، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع فى القطاع هو تدهور حثيث، ونتاج سياسة معتمدة.

وقال المركز - فى تقرير الخميس - " إن سكان غزة يعيشون على بقعة من الأرض تتهاوى منذ زمن على حافة الأزمة الإنسانية ، وهم عالقون فى واقع بلا أفق ، وأن عدد حالات الخروج عبر معبر (بيت حانون ـ ايريز) قد تقلص إلى النصف خلال عام 2017".

وجاء فى التقرير أن الاحتجاجات الفلسطينية الحالية غير منفصلة عن هذا السياق ، كما أنها غير منفصلة عن القضية بجميع مركباتها ، وبهذا فإن حل النزاع لن يتم تحقيقه بوسائل عسكرية ، فيما يحظر القانون الدولى استخدام القوة الفتاكة ضد المدنيين إلا فى حال احتاج الأمر لمنع المس بحياة أشخاص ، وحتى فى هذه الحالة فإن القوة المميتة ينبغى استخدامها باعتبارها الوسيلة الأخيرة ، كما ينبغى استخدامها وفقا للمقدار المطلوب لإزالة الخطر العينى فحسب.

وبين أن المشاركة فى مظاهرة احتجاجية ، حتى لو لم تكن هذه المظاهرة "احتجاجا صامتا" ، وحتى لو شملت أعمال شغب أو أعمال إخلال بالنظام العام ، لا تشكل لوحدها بالمطلق عملا عدائيا أو تهديدا عينيا لحياة الآخرين بحيث يستوجب الرد عليها بإطلاق النار ، لافتا إلى أن إزهاق الأرواح بالقرب من السياج العازل كان يجب أن يتم تلافيه فيما لو عمل الجيش الإسرائيلى بحسب ما ينص القانون الدولي.

وأشار إلى أن إسرائيل، "عند تعاملها مع سكان قطاع غزة تفرض منظومة تصاريح ترتكز بالأساس على المحظورات ، فإسرائيل هى الجهة التى تقرر من وما يمكن أن يدخل غزة ، ومن وما يمكن أن يخرج منها ، ومتى يحدث ذلك".

 


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