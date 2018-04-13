محافظ سوهاج : رفع 33 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمدينة طما







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قامت بعدد من حملات النظافة بالمدينة والقرى التابعة للمركز وتم رفع 33 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين، مشددا علي الوحدات المحلية المختلفة بتنفيذ خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ، أنه تحت شعار " قرية نظيفة ومتطورة " قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بالاشتراك مع البيئة ، وتم رفع 33 طن من القمامة والمخلفات الصلبة من على جانبي الطريق السريع والمرشح بقرية العتامنة ومن أمام الجمعية الزراعية ، وتم رش الطريق السريع بالمياه ، وكذلك أمام مركز شباب مشطا ، وأمام مركز شباب العتامنة ، وأمام مركز شباب كوم العرب .

وأضاف شاكر أنه تم إزالة التعديات بأحد شوارع قرية الهيشة وردم المخالفة وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما والوحدة القروية بالمدمر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف ، كما تم مسح الطرق وتمهيدها ورفع التراكمات في شارع الجيش ، والجمهورية ، والاتحاد ، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وعمال الوحدة المحلية وذلك لرفع كفاءة الشوارع.