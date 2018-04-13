





سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المحافظة بتخصيص 97.5 متر مربع أملاك دولة بحوض الطوبجي نمرة 26 علي منافع ترعة نجع حمادي البر الأيمن والمسلمة للوحدة المحلية بناحية بندر جرجا ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمجان ، لإقامة مقر إدارة تموين جرجا عليها .

وأكد عبد المنعم فى بيان له ، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي .

وأضاف المحافظ أنه جاري إنهاء إجراءات نقل الملكية للمحافظة ، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة ، لافتا ان قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام تأتي لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

محافظ سوهاج : تخصيص 97.5 متر أملاك دولة لإقامة إدارة تموين جرجا عليها

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المحافظة بتخصيص 97.5 متر مربع أملاك دولة بحوض الطوبجي نمرة 26 علي منافع ترعة نجع حمادي البر الأيمن والمسلمة للوحدة المحلية بناحية بندر جرجا ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمجان ، لإقامة مقر إدارة تموين جرجا عليها .

وأكد عبد المنعم فى بيان له ، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي .

وأضاف المحافظ أنه جاري إنهاء إجراءات نقل الملكية للمحافظة ، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة ، لافتا ان قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام تأتي لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

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