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محافظ بورسعيد: اهتمام ومتابعة مستمرة لجمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:38 م
محافظ بورسعيد: اهتمام ومتابعة مستمرة لجمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، فى احتفالية "فرحة أولادنا" التى تم تنظيمها بملعب نادى الحى فى مدينة بورفؤاد، بمشاركة 150 طفل من الأيتام وغير القادرين من تلاميذ المرحلة الابتدائية.
 
وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والرياضية التي قدمها الأطفال، بجانب ألعاب تنافسية وترويحية وتوزيع الهدايا عليهم.
 
وأشاد المحافظ، بكلمته خلال مشاركته بالاحتفالية، بالفكرة وحسن تنظيم ومشاركة عدد كبير من المتطوعين في رسم البسمة على وجوه أطفالنا، موجهة لهم الشكر على جهودهم.
 
وأكد محافظ بورسعيد على أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة من المحافظة لجمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام لتقديم أفضل الخدمات لهم وتحقيق مطالبهم وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحهم وتميزهم، كما أن هناك تنسيق أيضا مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني للاهتمام ورعاية غير القادرين والأيتام معا.
 
شارك في التنظيم إدارة بورفؤاد التعليمية، وإدارة التعليم الابتدائي، وائتلاف أهالى بورفؤاد، وجروب "شباب فرحانة"، و"ملعب نادى حى بورفؤاد"، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام المحافظة، ودكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب
 
 

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