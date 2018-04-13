محافظ الأقصر يحيل وكيل مدرسة للنيابة الإدارية فى واقعة ضرب تلميذ







الأقصر - أحمد مرعى

قرر محمد بدر محافظ الأقصر معاقبة مدير مدرسة ووكيلها بالإيقاف عن العمل 3 أشهر، وتحويلهما للنيابة الإدارية، لاتهامهما فى واقعة التعدى على التلميذ "على حسان على" فى مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى بالمريس بمدينة أرمنت، والتسبب فى إصابته بنزيف من الفم وخلع حذائه وتركوه يعود للمنزل حافياً لتأديبه.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة أرمنت بلاغا من حسان على يوسف والد التلميذ "على" بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى بالمريس بالمدينة، أفاد فيه بتعدى مدير المدرسة "ج.ا.أ" ووكيل المدرسة "خ.ا" بالتعدى على نجله بالضرب بـ"خرطوم مياه" وصفعه على وجهه وركلة بالأحذية لتسببه فى إصابة صديقه التلميذ بالمدرسة خلال اللعب فى فناء المدرسة، كما خلعوا له الحذاء وقاموا بقطعه وتركوه يعود للمنزل حافياً للتأديب.

وبعرض الواقعة على محمد بدر محافظ الأقصر كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة طه بخيت، بإصدار قرار بمعاقبة مدير المدرسة ووكيلها بالإيقاف عن العمل 3 أشهر، وتحويلهما للتحقيق معهما فى النيابة الإدارية، وحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أرمنت وتولت النيابة الإدارية التحقيق.