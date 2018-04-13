محافظ أسوان: زيادة الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر 53% عن العام الماضى







أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إن الإنتاج السمكى فى بحيرة ناصر وصل خلال هذا العام إلى 19 ألف طن بنسبة زيادة تصل لنحو 53% مقارنة عن العام الماضى قبل السدة السنوية للبحيرة.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة من شهر مايو 2017، حتى فبراير 2018، شهدت تنفيذ حزمة من الإجراءات لخطة تنمية البحيرة، وهو ما انعكس على زيادة نسبة الإنتاج السمكى.

وأوضح اللواء حجازى أن السدة السنوية للبحيرة، وهى عبارة عن إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد لمدة شهرين بدءً من 15 مارس حتى 15 مايو من كل عام، ولكن خلال هذا العام 2018 سيتم تنفيذها خلال الفترة ما بين 15 إبريل الجارى وحتى الأول من يونيو، بهدف إعطاء فرصة للسمك أن تضع بيضها وتحتضنه بعيداً عن وجود صيادين.

وأشار إلى أن خطة تنمية البحيرة يشرف عليها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ويتابعها باستمرار، وما يتم من نتائج للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر برئاسة المحافظ.