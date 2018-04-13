كلية العلوم الطبية بالمنوفية تقدم العرض المسرحى puzzle بمسرح الجامعة

كلية العلوم الطبية بالمنوفية تقدم العرض المسرحى puzzle بمسرح الجامعةالجمعة، 13 أبريل 2018 03:28 م
خلال العرض
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قدم فريق المسرح بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المنوفية عرضه المسرحى بعنوان puzzle وذلك بمسرح الجامعة بمدرج الاحتفالات بكلية الحقوق، تحت إشراف الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدة الكلية والدكتورة رنا الهلباوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
يأتى ذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.
ويأتى العرض تحت إشراف أمانى سويد مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، وأحمد الحباك مشرف فريق المسرح، وندى الجزار أمين اللجنة الفنية، وقائد الفريق أحمد الدسوقى، وتأليف وإخراج مصطفى كامل وأحمد وجيه.
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