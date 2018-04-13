فشل الجولة الثانية من مباحثات تشكيل الحكومة فى إيطاليا

فشل الجولة الثانية من مباحثات تشكيل الحكومة فى إيطالياالجمعة، 13 أبريل 2018 03:54 م
رئيس الوزراء الإيطالى
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أعلن الرئيس الإيطإلى سيرجيو ماتريلا، فشل الجولة الثانية من مباحثات تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، مشيرا إلى أنه بحاجة لبضعة أيام للتفكير في الخطوات القادمة للخروج من هذا المأزق.
وقال ماتريلا - حسبما أفادت شبكة "أيه بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، "إنه أوصل للأحزاب المشاركة فى المباحثات ضرورة وجود حكومة إيطالية لها كافة الصلاحيات فى أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن المباحثات التى جرت اليوم بين الأحزاب السياسية الإيطالية لم تحرز أى تقدم فى إحياء أغلبية برلمانية تساعد فى تشكيل حكومة مستقرة.
يذكر أن التحالف اليمينى الوسطى بقيادة ماتيو سالفانى وقائمة الـ "خمس نجوم" يدّعون أحقية كل منهما فى قيادة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التى جرت الشهر الماضى.
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