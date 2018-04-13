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طب مجتمع جامعة قناة السويس يحتفل باليوم العالمى للصحة

الجمعة، 13 أبريل 2018 02:58 م
طب مجتمع جامعة قناة السويس يحتفل باليوم العالمى للصحة الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناه


الإسماعيلية – جمال حراجى
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يحتفل قسم طب المجتمع برئاسة الدكتورة أمانى وحيد باليوم العالمى للصحة وتحت شعار "الصحة للجميع" التغطية الصحية الشاملة " وذلك يوم الاثنين 16 ابريل الجارى، تزامناً مع اليوم العالمى للصحة، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور أسامة عنترعميد كلية الطب
 
 وأكد بيان من جامعة القناه، على أن الإحتفال يبدأ بإقامة مارثون المشى من أمام مبنى قسم طب المجتمع فى الثامنة صباحاً، ووصولاً لمبنى رئاسة الجامعة ، ثم تعقد ندوة الإفتتاح فى العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بالمستشفى التعليمى الجامعى ، منسقوا المؤتمرالدكتورة نادية رزق الله، والدكتورة لمياء فيله والدكتورة أميرة جمال.
 
 
 
 

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