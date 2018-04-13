ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا بضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وهم أحمد ص ح 34 سنة سائق ومقيم مركز اطسا وبحوزته بندقية خرطوش و15 طلقة نارية وصابر د ك 52 سنة عامل ومقيم قرية كفور النيل وبحوزته فرد خرطوش وجمعة ع خ 21 سنة عامل ومقيم مركز سنورس وبحوزته فرد خرطوش وأحمد أ م 30 سنة عامل ومقيم بندر الفيوم وبحوزته فرد خرطوش وأشرف ع ح 30 سنة ومقيم مركز اطسا وبحوزته فرد خرطوش وكريم م ه 23 سنة عامل ومقيم مركز اطساوبحوزته فرد رصاص ومحمد ع ف 28 سنة عامل ومقيم مركز اطسا وبحوزته فرد خرطوش ومطلوب للتنفيذ عليه فى 4 قضايا وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.