ضبط 4 أطنان سكر تموينى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

ضبط 4 أطنان سكر تموينى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقناالجمعة، 13 أبريل 2018 03:27 م
سكر تمويني -ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط صاحب مصنع سكر بحوزته 4 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بضبط محمد. ى ع 31 سنة صاحب مصنع تعبئة سلع غذائية ومقيم بمركز سنورس لحيازته 4 أطنان سكر تموينى لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحرر المحضر رقم 9807 لسنة 2018 جنح مركز سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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